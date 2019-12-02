Трагедия на Украине: кот задушил спящего младенца

В одном из сел Винницкой области Украины кот прыгнул в коляску, где спала 9-месячная девочка и улегся ей на лицо. В результате удушения младенец скончался.

Как сообщили в местной полиции, 22-летняя мать в это время ненадолго отвлеклась на хозяйственные дела, а когда вернулась к коляске, то обнаружила, что ее ребенок уже не дышит.

Приехавшие на место медики констатировали смерть. Тело младенца направили на судмедэкпертизу.

Полиция возбудила уголовное дело с пометкой «несчастный случай». С родителями скончавшейся девочки работают психологи.