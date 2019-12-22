МИД Украины объяснил ужесточение правил пересечения границы с РФ

Перемещение украинцев между своей страной и Россией по заграничным паспортам вместо внутренних даст дополнительные гарантии гражданам и государству. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, в случае утери паспорта в виде книжечки вернуться из России на Украину будет сложнее. Биометрические загранпаспорта должны облегчить эту задачу. Пристайко добавил, что с нововведением украинским властям будет проще предотвратить бегство в соседнюю страну нарушающих закон лиц.

«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство. Отныне пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем», - написал министр в своем Twitter-аккаунте.



Кроме того, добавил он, ожидается уменьшение очередей на границе – в связи с новыми правилам контроль должен проходить быстрее.



С 1 марта граждане Украины смогут выехать в Россию только по заграничным паспортам. Въезжающим допустимо использовать внутренние паспорта и свидетельства о рождении.