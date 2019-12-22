Ким Чен Ын заявил о «сложной внутренней и внешней ситуации»

Глава КНДР Ким Чен Ын во время заседания центрального военного комитета Трудовой партии Кореи заявил военнослужащим о «сложной внутренней и внешней ситуации». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, в ходе мероприятия северокорейский лидер заявил о необходимости принятия важных организационных, политических мер и военных шагов по укреплению вооруженных сил государства, как того требует «быстро меняющаяся ситуация в решающее время для корейской революции».

В последнее время в Пхеньяне все чаще напоминают, что в конце текущего года истекает отведенный Вашингтону срок, за который Штаты должны представить Северной Корее новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. В МИД КНДР говорят, что страна уже достаточно шла навстречу США, и теперь, если Вашингтон не ответит взаимностью, он получит соответствующий «подарок на Рождество».