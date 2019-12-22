Суровая декоммунизация: бюсту Маркса под Одессой дали имя болгарского поэта

В Одесской области, в районе села Холмкое Арцизского района памятник немецкому философу Карлу Марксу переименовали в монумент в честь болгарского поэта Христа Ботева.

Инициатива переименовать бюст появилась в 2016 году в рамках декоммунизации. Решение было принято после нескольких слушаний сельским советом.

Как уточняет Bessarabiaua, визуально памятник практически не поменялся, его всего лишь облицевали медной краской и заменили табличку.

Закон о декомунизации был принят на Украине в 2015 году. С тех пор в стране переименовываются улицы и демонтируются памятники многим деятелям и вождям.