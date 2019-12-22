Суровая декоммунизация: бюсту Маркса под Одессой дали имя болгарского поэта
Памятник основоположнику коммунизма Карлу Марксу переименовали, но внешне монумент никак не изменили.
© Фото: bessarabiaua.media
В Одесской области, в районе села Холмкое Арцизского района памятник немецкому философу Карлу Марксу переименовали в монумент в честь болгарского поэта Христа Ботева.
Инициатива переименовать бюст появилась в 2016 году в рамках декоммунизации. Решение было принято после нескольких слушаний сельским советом.
Как уточняет Bessarabiaua, визуально памятник практически не поменялся, его всего лишь облицевали медной краской и заменили табличку.
Закон о декомунизации был принят на Украине в 2015 году. С тех пор в стране переименовываются улицы и демонтируются памятники многим деятелям и вождям.