Пакистан вернет России долг в 93,5 млн долларов спустя 30 лет

Пакистан вернет России долг в размере 93,5 млн долларов в рамках урегулирования взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР. Соглашение стороны подписали в понедельник, 2 декабря.

Пакистан таким образом планирует привлечь российские инвестиции, которые могут составить порядка восьми миллиардов долларов.

Со стороны России документ заверил заместитель главы Минфина Сергей Сторчак, со стороны Пакистана – посол государства в РФ Кази Халилулла. Предполагается, что деньги будут возвращены в течение 90 дней с момента вступления соглашения в силу, сообщает ТАСС.

О том, что Пакистан намерен расплатиться с РФ, стало известно 9 ноября. Конфликт между двумя странами из-за невозвращенного долга продолжался около 30 лет.