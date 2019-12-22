Тракторист ковшом убил двух человек и спрятал их тела в колодец в Москве

В Новой Москве водитель трактора по неосторожности убил ковшом двух человек. Чтобы «замести следы», мужчина спрятал тела в канализационный люк.

Как уточнили в отделении МВД, жертвами стали рабочие, убиравшие проезжую часть.

«С ними работал водитель трактора, который по неосторожности трактором нанес им телесные повреждения, несовместимые с жизнью», - передает сообщение ведомства ТАСС.

Инцидент произошел на 21-м километре Калужского шоссе, где проводились дорожные работы, добавляет Mash.

Виновника трагедии уже задержали. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.