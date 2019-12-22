ВМС Ливии задержали гражданское судно в своих территориальных водах

Патрульный катер Военно-морских сил Ливии задержал в территориальных водах страны гражданское судно под флагом Гренады с турецким экипажем на борту. Об этом заявили в Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара.

«Задержано судно под флагом Гренады, которым управляет команда из граждан Турции», - говорится в сообщении.

Судно доставили в порт Рас аль-Хиляль для досмотра груза и прочих процедур, уточняет РИА Новости.

Ранее правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое сформировано при поддержке ООН и ЕС в Триполи и противостоит силам Хафтара, заявило о намерении запросить помощь у турецких союзников. Хафтар 12 декабря объявил о решающим наступлении на Триполи и призвал своих противников сдаться.