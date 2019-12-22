Российский посол в Латвии призвал не воевать с памятниками

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов напомнил официальной Риге историю с памятником Свободы, который спасла от сноса знаменитый советский скульптор Вера Мухина. В 1947 году партийные функционеры-латвийцы решили, что монумент «идеологически враждебен советской Латвии», против этого выступила уроженка Риги Мухина.

Дипломат предложил в назидание установить около памятника Свободы табличку с пояснением, кого надо благодарить за то, что он до сих пор стоит на своем месте.

В ноябре в Риге был демонтирован памятник советским героям-подводникам Балтики, который находился рядом со Штабом морских сил Латвии. Монумент вывезли ночью, пропажу местные жители обнаружили только с утра.

Посол Евгений Лукьянов заявил, что воевать с памятниками недопустимо, какие бы «высокие» цели эти действия не преследовали.

«Воевать с памятниками – это, простите, пошло. Какими бы "высокими" материями это не прикрывали», – приводит слова Лукьянова РИА Новости.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в оборонном ведомстве подготовлен законопроект, предусматривающий ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны, в том числе и за рубежом.