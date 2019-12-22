На новогодние праздники в Москве будет ограничено движение

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал столичных автолюбителей об ограничениях дорожного движения, которые запланированы в течение всех новогодних праздников.

«ЦОДД разослал 192 тыс. sms водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее. Также информация уже появилась на дорожных табло и будет в навигационных системах», - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ограничения на дорогах будут действовать с 25 декабря по 6 января. Они опубликованы i.transport.mos.ru/ny. Известно, что с 1 по 8 января парковка в городе будет бесплатной. Только парковки со шлагбаумом будут действовать по существующим тарифам.

Ранее в ЦОДД сообщили, что пик загруженности на московских дорогах в предпраздничные дни придется на последнюю неделю с 23 по 29 декабря. В эти дни на дорогах Москвы машин станет больше примерно на 150 тысяч больше, чем обычно.