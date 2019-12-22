Бывший астронавт NASA иронично высказался о готовности корабля Starliner

Экс-астронавт NASA Грегори Харбо, который за свою профессиональную карьеру четыре раза летал в космос на американских шаттлах, с иронией высказался о готовности корабля Starliner фирмы Boeing к полету с экипажем.

В минувшую пятницу, 20 декабря, Starliner был запущен ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию, но маневр Starliner для довыведения на орбиту произошел позже положенного срока из-за ошибки в полетном времени.

В итоге корабль, истратив много горючего, оказался на нерасчетной орбите и не смог продолжить путь к МКС, после чего NASA и Boeing решили вернуть его на Землю 22 декабря.

Грегори Харбо перечислил нештатные ситуации, которые произошли со Starliner при запуске. В их числе он назвал отсутствие маневров в заданное время для довыведения на орбиту, неверную ориентацию космического корабля, отмену стыковки с Международной космической станцией, что, уверен специалист, является демонстрацией аппаратного и программного обеспечения, а также отсутствие связи со спутником-ретранслятором TDRS в критическое время.

«Вопросы к интегрированному (Atlas/Starliner) всеобъемлющему тестированию программного обеспечения. Годится для полета с экипажем», - иронично написал бывший астронавт в своем Twitter.

Харбо в 1991-1997 годах совершил четыре полета в космос на американских шаттлах. Астронавт посещал российскую орбитальную станцию «Мир» и ремонтировал космический телескоп имени Хаббла.