ВС Сирии отбили атаку боевиков на населенный пункт в Идлибе
Отряд боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»*, общей численностью до 100 человек, 21 декабря осуществил попытку прорыва обороны сирийских правительственных сил в направлении населенного пункта Карратин-Эль-Кебира провинции Идлиб.
«Атака боевиков была остановлена огнем артиллерии вооруженных сил САР, в результате чего нападавшие понесли значительные потери», - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
После этого боевиками незаконных вооруженных формирований севернее населенного пункта Сукайят провинции Идлиб предпринята попытка атаковать позиции вооруженных сил САР с применением заминированного бронеавтомобиля под управлением смертника.
Огнем правительственных войск «шахид-мобиль» был уничтожен.
«Однако в результате обстрела из реактивных систем залпового огня со стороны вооруженных группировок 6 сирийских военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения различной степени тяжести», - добавил генерал-майор.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
«Хайат Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) - запрещенные в РФ террористические организации.