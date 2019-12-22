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Второй срок после «импичмента»: как недоверие демократов поможет переизбранию Трампа

Юлия Васильченко
22:35 22.12.2019
Приняв решение о начале процедуры импичмента, демократы ушли в глухую оборону и отказываются передавать бумаги для окончательного утверждения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Li Muzi, Globallookpress

В США палата представителей проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Случай стал третьим подобным случаем в истории Америки, но в случае с Трампом все выходит за рамки любых исторических аналогий: вот уже он сам поторапливает демократов - голосуйте скорее и в Сенате, приводите свой приговор в действие. Американский лидер знает, что там у него большинство, и трюк с импичментом там не пройдет.

Более половины конгрессменов проголосовали за обвинения Трампу в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса - вот какой подарок они сделали президенту к Рождеству. Однако и сам он за день до этого поздравил демократов по-своему: длинное разоблачительное письмо президент написал спикеру Нэнси Пелоси. Его разослали всем конгрессменам, в одном конверте с рождественской открыткой - одна страница поздравлений и еще шесть критики.

«История сурово осудит вас, если вы продолжите эту бессмысленную комедию с импичментом. А ваше наследие будет состоять в том, что вы низвели палату представителей с уважаемого законодательного органа до органа для гонений по партийному принципу», - говорится в письме президента.

Демократы обещаниями страшной кары не прониклись и один за другим обвиняли Трампа во всех грехах: он якобы обращался за помощью к иностранному государству раньше, и делает это снова; он злоупотребил полномочиями для собственной выгоды и так далее. Но по существу, демократы страшно боятся того, что президент Трамп победит на выборах в 2020 году.

Блеф или нет, но приняв решение об импичменте, они ушли в глухую оборону и отказываются передавать бумаги для окончательного утверждения. Эксперты считают, что демократы просто слишком хорошо понимают, что сенатские слушания документ не пройдет, и пытаются выжать из своей победы по максимуму, пока не пришлось переживать горькое разочарование. Сам же Трамп своих противников только подзадоривает.

«Демократы, не обеспечив в отношении меня надлежащего процесса в палате представителей, где не было ни юристов, ни свидетелей - вообще ничего - теперь намерены указывать сенату, как ему вести свое разбирательство. У них на самом деле нет никаких доказательств. Им хочется уйти, а я хочу разбирательства как можно скорее!», - заявил американский президент.

Западное побережье - это колыбель либеральной мысли Америки, где импичмента ждали как второго пришествия. Жители Калифорнии празднуют всю неделю: на улицах - музыканты в рождественских колпаках и танцующие чирлидеры, повсюду лотки, где продают предвыборную символику. Подобная поддержка очень кстати главному конкуренту Трампа на президентских выборах, демократу Джо Байдену.

Сам Трамп ночь импичмента провел на нейтральной территории, в Мичигане, известном как колеблющийся штат, в котором нет явных симпатий и антипатий. Но здесь на митинге Трампа – аншлаг; тысячи сторонников президента пришли поддержать его.

«Это первый импичмент, когда нет никакого преступления. Скажите мне, пожалуйста, что я совершил? Не знаю как вам, а мне очень весело! Сумасшествие какое-то!», - заявил американский лидер.

Пока Трамп и Байден идут примерно вровень, примерно по 50% избирателей готовы проголосовать за нынешнего президента и за его главного соперника. Трамп стал третьим, кому объявили импичмент, но он может оказаться первым, кто после этого переизберется на второй срок.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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