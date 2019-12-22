Греция готовит выдачу россиянина Винника в США

Греция начала подготовку выдачи в США россиянина Александра Винника, арестованного во время отдыха в 2017 году по запросу Вашингтона. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на постановление главы Минюста страны Костаса Циараса и его письмо начальнику тюрьмы, где находится задержанный гражданин РФ.

Накануне, министр юстиции Греции подписал решение о выдаче Винника во Францию, после чего арестованный будет перенаправлен в Соединенные Штаты, а потом в Россию.

Хотя, передает агентство, в письме директору тюрьмы Коридаллос содержится просьба подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским США и затем РФ, которые прибудут, чтобы получить российского подданного Александра Владимировича Винника».

Министерству иностранных дел Греции поручено проинформировать об этом соответствующие дипломатические власти США и России.

В США Александра Винника обвиняют в отмывании от $4 до $9 миллиардов через интернет-биржу криптовалют. Париж считает россиянина виновным в киберпреступлениях, хотя он сам все отрицает.

Ранее сегодня Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, выступая перед прихожанами в новом православном храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове отметил, что отношения Москвы и Афин пытаются разорвать, «ослабить православную солидарность, а по возможности еще и столкнуть православные страны».