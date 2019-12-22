МИД Швейцарии заявило о критическом отношении к санкциям против «Северного потока - 2»
Швейцария критически относится к санкциям США по строительству «Северного потока - 2», но не может им помешать. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Тилман Ренц.
«Швейцария придерживается критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, но в конечном итоге не может помешать третьим странам», - сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Накануне, швейцарская компания Allseas, которая ведет практически всю укладку труб «Северного потока-2», приостановила работу над проектом из-за санкций США.
Официальный представитель МИД Швейцарии добавил, что Берн принял к сведению ограничительные меры США в отношении проекта «Северный поток - 2» и находится в контакте с заинтересованными компаниями.
«Именно эти компании сами решают, как они отреагируют на санкции США», - сказал Ренц ТАСС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обязательно ответит Вашингтону на санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» и европейских партнеров России. Ограничения Соединенных Штатов Америки относительно строительства проекта вступили в силу 21 декабря, после подписания Трампом оборонного бюджета на 2020 финансовый год.