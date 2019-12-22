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«Мистер Путин»: реакция западных СМИ на пресс-конференцию президента РФ

Игорь Балдин
21:28 22.12.2019
Владимир Путин во время пресс-конференции отвечал на самые неудобные вопросы иностранных журналистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru

Традиционная ежегодная пресс-конференции Владимира Путина состоялась на этой неделе. В этот раз на мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов - почти 2 тысячи человек. Спрашивали и про пенсии, и про возможное изменение Конституции, не обошлось, конечно, без Украины и отношений с Западом. Крайне резко Путин высказался в адрес тех, кто в преддверии 75-летия Победы не прекращает попыток пересмотреть и переписать историю.

Пристальное внимание к пресс-конференции со стороны иностранных СМИ. Ветви, кресты, пояса и национальные жилеты - корреспондентов болгарского информагентства заметно сразу. Они охотно дают интервью, признаются в любви к России. Интересуются, когда запустят газопровод «Южный Поток», и отменят ли визы между нашими странами. 

Вопрос президенту болгарские журналисты задать не смогли, но все же до него докричались, показали икону из Софийского храма - это подарок Владимиру Путину.

Вопросы с президентом заранее не обговаривают. Президент намеренно выбирает самые неудобные темы и некомфортных собеседников. Например, дает слово уже традиционному гостю больших пресс-конференций - журналисту агентства УНИАН Роману Цимбалюку. А тот грозит России украинскими танками на Кубани.

«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?», - парирует Путин.

«У нас основной боевой танк Т-64», - отвечает украинский журналист. Президент тут же отмечает, что это советская машина.

Корреспондент немецкой газеты Der Spiegel спрашивает о убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Речь о террористе, повинном в гибели десятков людей.

«Вдумайтесь в эту цифру. 98 человек! Он участвовал в организации взрывов в московском метро. И это не весь перечень его злодеяний. Террористы, убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам», - отвечает ему Владимир Путин.

Как обстоят дела с СНВ-III, интересуются американские журналисты. Готова ли Москва подписать новый договор об ограничении наступательных вооружений. Да - отвечает Владимир Путин, но пока Вашингтон не идет навстречу.

На следующий день пресс-конференцию президента России обсуждают СМИ пяти континентов. В США пишут о том, как Путин комментирует их внутриполитическую борьбу.

The Wall Street Journal: «Мистер Путин назвал события, что произошли в среду в конгрессе, продолжением внутриполитической борьбы демократов и республиканцев».

В Австралии - о его высказываниях по СНВ, в Германии - об убийстве грузинского террориста. В Испании - о популярной на западе украинской теме и минских соглашениях.

El Mundo: «Российский лидер заявляет, что Киев фактически признал ДНР и ЛНР». 

Словом, каждый пишет о своем, о том, что за эти четыре с лишним часа ему показалось наиболее важным. Так или иначе о большой пресс-конференции президента говорят СМИ всего мира, ведь этот формат уникален, кто еще из европейских лидеров готов так, заранее не обговаривая вопросы, без бумажек и телесуфлеров открыто общаться с прессой? Ну разве что Александр Лукашенко - вот оно братство народов.

Все самые важные вопросы и ответы на них российского президента смотрите в большом материале Игоря Балдина.

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