Декабрь может стать самым малоснежным за последние 70 лет в Москве

Декабрь 2019 года может стать одним из самых малоснежных за всю 70-летнюю историю метеонаблюдений. Пока самыми малоснежными были первые месяцы зимы в 1960 и 2008 годах. Тогда снег лежал в столице всего 10 дней в общей сложности за месяц. Об этом сообщили «Метеовести».

«Текущий декабрь пока накопил их всего 5, и до 25 числа образование снежного покрова в Москве не ожидается. У синоптиков вся надежда на последнюю пятидневку года», - прогнозируют синоптики.

В последние дни декабря ожидается небольшое понижение температуры и снег. Пока средняя температура месяца составляет плюс 1 градус, что на 6 градусов превышает среднеклиматические показатели. Таким образом, декабрь 2019 года может войти в тройку самых теплых месяцев за последние 50 лет.

Пока уходящий декабрь бьет рекорды. На минувшей неделе, 18 декабря, московский воздух прогрелся до рекордных температур, побив показатели 1956 года.

Кроме того, в столице из-за аномально теплой погоды в «Аптекарском огороде» МГУ распустили одуванчики и пробились из-под земли подснежники.