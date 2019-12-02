Последствия масштабного обрушения моста в Оренбурге сняли с беспилотника: видео

Житель Оренбурга с помощью квадрокоптера снял на видео последствия обрушения моста, произошедшего в поселке Кушкуль. Запись была опубликована на видеохостинге Youtube.

На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, отчетливо виден весь масштаб происшествия: двухсотметровый участок переправы лежит прямо на проезжей части. Место ЧП освещается только маячками автомобилей экстренных служб.

Инцидент произошел 2 декабря около 19.10 по местному времени (17.10 мск). После произошедшего медицинская помощь потребовалась двум мужчинам: водителям грузового и легкового автомобилей. О погибших информации не поступало.

По факту случившегося Следственный комитет РФ по Оренбургской области возбудил уголовное дело. Правоохранители считают, что причиной ЧП могло стать нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ.