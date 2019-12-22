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Чешская зима: кому нужна «война» вокруг памятника маршалу Коневу в Праге

Константин Худолеев
20:36 22.12.2019
В Праге почтили память маршала СССР, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В минувший понедельник, 16 декабря, в Прагу приезжала внучка маршала Советского Союза Ивана Конева Елена. В день рождения полководца, у памятника маршалу собрались не только родные и близкие, но и российские дипломаты, а также местные жители.

Они пришли не только почтить память военачальника, но и выразить свое несогласие по поводу переноса монумента, простоявшего 40 лет на одной из главных площадей города.

«Мне столько пришло в социальной сети на страницу извинений. От простых нормальных искренних чехов. К чехам у меня не поменялось отношение, им огромное спасибо. Спасибо, что очищали памятник, спасибо, что приносят цветы», - сказала внучка маршала Елена Конева.

Городские власти уже приняли решение о переносе бронзовой статуи. Внучка Конева приехала попрощаться с памятником великого деда. Родственники не знают, куда будет перемещен монумент.

Почему вместо памятника Коневу там хотят установить монумент так называемой Русской освободительной армии, которой командовал предатель Власов, кто выступает инициатором столько скандальной инициативы, и как на это реагируют власти - подробности смотрите в репортаже Константина Худолеева.

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