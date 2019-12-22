В массовом ДТП под Нижним Новгородом погиб ребенок
По основной из версий, водитель Lexus столкнулся с грузовой «Газелью», а затем на встречной полосе с легковым Hyundai; в этот момент «Газель» протаранил Ford Transit.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Под Нижним Новгородом произошло массовое ДТП. По предварительным данным, в результате трагического инцидента пострадали восемь человек и погиб один ребенок.
На трассе столкнулись четыре автомобиля. Участниками ДТП на 26-м километре автодороги Бор - деревня Валки стали автомобили Hyundai, Lexus, Ford Transit и «Газель».
По основной версии, с ней сначала столкнулся водитель кроссовера Lexus, затем он выехал на встречную полосу, где снова столкнулся, на этот раз с автомобилем Hyundai. И уже после «Газель» снова пострадала от удара Ford.
На кадрах с места ДТП видно, насколько сильно повреждены все автомобили. Погиб четырехлетний пассажир корейской легковушки, пострадавшие госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение.