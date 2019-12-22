В массовом ДТП под Нижним Новгородом погиб ребенок

Под Нижним Новгородом произошло массовое ДТП. По предварительным данным, в результате трагического инцидента пострадали восемь человек и погиб один ребенок.

На трассе столкнулись четыре автомобиля. Участниками ДТП на 26-м километре автодороги Бор - деревня Валки стали автомобили Hyundai, Lexus, Ford Transit и «Газель».

По основной версии, с ней сначала столкнулся водитель кроссовера Lexus, затем он выехал на встречную полосу, где снова столкнулся, на этот раз с автомобилем Hyundai. И уже после «Газель» снова пострадала от удара Ford.

На кадрах с места ДТП видно, насколько сильно повреждены все автомобили. Погиб четырехлетний пассажир корейской легковушки, пострадавшие госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение.