Глава СК РФ взял под контроль расследование массовой драки в Апатитах

Дело о массовой драке в Апатитах Мурманской области поставлена главой СК РФ Александром Бастрыкиным на контроль в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее была назначена процессуальная проверка по инциденту в Апатитах. В субботу, 21 декабря, возле местного Дворца культуры после дискотеки для подростков состоялась массовая драка.

Школьники отказались расходиться по домам и руководство Дворца вызвало полицейских. В результате, некоторым стражам порядка пришлось обращаться за медицинской помощью.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального СК РФ оперативно доложить о ходе и результатах расследования.