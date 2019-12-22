СМИ: Макрон отказался от президентской пенсии из-за забастовок во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии, которая будет положена ему в будущем как уже бывшему главе государства. Как сообщается, решение Макрона связано с текущей ситуацией в стране.

В частности, речь идет о продолжительных забастовках и протестных акциях, которые проходят во Франции. В связи с изменениями в законодательстве, некоторые категории французских граждан могут лишиться определенных привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

По данным издания Le Parisien, в случае, если Макрон не изменит своего решения, он лишится выплат по окончании первого президентского срока и пенсии, которая будет ему положена, если он останется на второй срок. Размер президентской пенсии составляет 6220 евро в месяц.