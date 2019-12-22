Приют для души: в Москве освятили новый православный храм святого праведного воина Федора Ушакова

Новый храм в честь праведного воина Федора Ушакова появился в Москве. Торжественное открытие и чин Великого освещения храма - начало жизни нового православного прихода. Для самой окраины столицы, района Южное Бутово сегодняшнее событие вдвойне знаковое: службу проводит лично Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

© Алексей Иванов ТРК Звезда

Новый храм назван в честь прославленного русского адмирала, не проигравшего ни одного сражения на море, и расположен в двух шагах от одноименной станции метро. Церковь начали возводить пять лет назад при поддержке Федеральной службы безопасности в память о сотрудниках погибших при исполнении служебного долга.

© ТРК Звезда

Колокол храма - уменьшенная копия того, что создан для Главного храма вооруженных сил, который возводится в парке Патриот. Он отлит из той же бронзы, на том же заводе в Воронеже.

«Этот колокол 25 килограммов, а тот - 10 тонн. Ну, представляете, насколько разница большая? Но звук такой же», - рассказывает заместитель председателя общественного совета при МО, генеральный директор благотворительного фонда «Воскресение» в поддержку строительства главного храма ВС России Александр Каньшин.

Классический пятикупольный храм построен в стиле владимиро-суздальской школы. Внутреннее убранство еще ждет масштабная роспись, но уже сейчас церковь стала своеобразным символом единения.

«Я понимаю, что пример Федора Ушакова не может не вдохновлять тех, кто в мирное время рискует своей жизнью и несет ответственность за мирную жизнь нашего народа», - сказал собравшимся прихожанам Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Торжественный молебен не ограничился только чином освящения храма. Праздничное воскресное богослужение закончилось причастием верующих, и вручением высоких церковных наград Патриархом Кириллом. Особо были отмечены ветераны и действующие сотрудники Федеральной службы безопасности во главе с Александром Бортниковым.

© ТРК "Звезда"

«Мы осознаем, что от нашего единства, от нашей поддержки друг друга, духовности, которая возрождается в нашем отечестве, очень многое зависит», - заявил руководитель военной контрразведки ФСБ РФ 2000 по 2015 год Александр Безверхний.

Южное Бутово - один из молодых районов столицы, активное строительство началось здесь только около 20 лет назад, и храм, освященный сегодня в честь праведного воина Федора Ушакова, должен стать центром притяжения не только людей военных и сотрудников спецслужб, но и многих тысяч жителей Южного Бутова.