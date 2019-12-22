«Победа русского оружия»: патриарх Кирилл напомнил о заслугах Ушакова в деле освобождения Греции

В Южном Бутове состоялось освящение храма святого праведного воина Феодора Ушакова. Процедуру провел глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Во время своей речи он напомнил присутствующим о заслугах флота Ушакова в деле освобождения зарубежных стран от Османской империи.

«Я помню, как завороженно смотрел картину “Корабли штурмуют бастионы”, картину победы русского оружия под предводительством адмирала Ушакова, который победил турок и освободил город Корфу», - рассказал патриарх.

Кирилл отметил, что то сражение стало первой победой над Османской империей, контролирующей все Причерноморье до появления русских эскадр.

«Удивительный подход эскадры Ушакова в Средиземноморье, к острову Корфу, и его освобождение стали первым знаком поднятия новой военной и духовной силы, способной бросить вызов Османской империи. Корфу становится освобожденным островом, а адмирал Ушаков – первым губернатором», - рассказал патриарх.

Глава РПЦ подчеркнул, что именно русское оружие сыграло значительную роль в освобождении всей Греции. В противовес противоположной позиции выступают исторические факты, задокументированные в старинных источниках, а позднее - в учебниках истории.

«Не была бы освобождена Греция, если бы не сила русского оружия», - подытожил патриарх Кирилл.

Строительство храма святого праведного воина Феодора Ушакова началось 5 августа 2012 года с торжественного богослужения во временном храме.