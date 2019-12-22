Патриарх Кирилл призвал священнослужителей работать с семьями, в которых замечены признаки насилия

Патриарх Кирилл во время проповеди после освящения храма Федора Ушакова в Москве затронул тему домашнего насилия. Он рассказал, что много интересовался этим вопросом, изучал мнения оппонентов по этой теме.

«Если бы мы хоть немножечко слушали, что Бог говорит людям? Как требует от нас строить семейную жизнь. Было бы в семьях насилие? Никогда. Никаким законом невозможно ограничить деятельность преступников», - заявил патриарх Кирилл.

Тюрьмы в стране переполнены преступниками, которые знают законы лучше любого простого человека. Но ни один закон, не останавливает их от свершения преступления, считает глава Русской православной церкви.

«А что останавливает? Совесть. Любовь к детям, жене. Эти факторы не генерируются законодательством, а нравственным состоянием человека», - считает Предстоятель.

По его мнению, на первом месте в профилактике любой агрессии и правонарушений должна стоять церковь. Патриарх Кирилл обратился к священнослужителям, особенно к тем, кто принимает исповедь, чтобы они понимали свое «поле работы». Он призвал не стесняться приходить в семьи, в которых священники заметили элементы насилия.

«Ваше присутствие радикально может изменить отношения жены и мужа в семье. Мы обязаны сказать о самом важном. Пусть господь помогает укреплять веру в нашем народе, чтобы и в голову не приходило нарушать законы», - сказал патриарх.

Сегодня в Южном Бутове в Москве состоялось освящение храма святого праведного воина Феодора Ушакова. Строительство началось 5 августа 2012 года с торжественного богослужения во временном святилище.