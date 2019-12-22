В МВД пообещали проверить информацию об участии школьников в учениях полиции в Татарстане

В МВД пообещали провести служебную проверку после того, как в Татарстане школьников привлекли к учениям личного состава местных отделений полиции. Детей использовали в качестве статистов на территории новотроицкой школы.

Там сотрудники МВД Тукаевского района учились разгонять несанкционированные митинги. Администрация образовательного учреждения согласилась оказать содействие и выделила для учений силовиков учеников 9 класса.

«В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан, руководством министерства принято решение о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району», - говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

В ведомстве подчеркнул, что несовершеннолетние не принимали непосредственного участия в учениях, а их роли «отыгрывали» полицейские. Выпускники стояли на заднем плане и находились под присмотром педагогов. Виновные в подобной самодеятельности будут наказаны, пообещали в МВД России.