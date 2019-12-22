Политический развод: как США своими руками вбили клин в отношения с Турцией

Отношения Турции и США, партнеров по Североатлантическому альянсу, ощутимо ухудшились. Отказ официальной Анкары подчиняться требованиям Вашингтона по поводу российских оборонительных систем С-400 привел к тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неделе пригрозил, что может закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик. При этом на складах первой хранится американское ядерное оружие, а вторая - часть европейской системы противоракетной обороны НАТО.

На ноябрьской встрече лидеров Турции и США в Вашингтоне сохранить лицо не удалось. Словесный обмен угрозами не просто продолжается, а уже перешел в практическую плоскость. По некоторым данным, несколько американских военно-транспортных самолетов, на этой неделе покинули Инжирлик. У остальных американских военных, расквартированных на турецкой авиабазе, чемоданное настроение.

«Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Куреджик», - предупредил Эрдоган.

Не дожидаясь официального выдворения, американские самолеты начали покидать турецкую авиабазу. Три тяжелых военно-транспортных самолета С-17 «Глоубмастер», транспортник повышенной грузоподъемности С-5М «Гэлекси» и летающий командный пункт С-40 взлетели с аэродрома Инджирлик 17 декабря.

Инджирлик и Куреджик - две военные базы, которые являются главным форпостом НАТО во всем ближневосточном регионе. Без аэродрома Инджирлик, за последние 30 лет, не обходилась ни одна военная операция США и НАТО на ближнем востоке: Ливан, Кувейт, Ирак, Афганистан и Сирия. В Куреджике находится важнейший объект противоракетной обороны альянса, способный засекать ракеты на расстоянии в тысячу километров.

«Турция очень ценит независимость. Даже если бы власти и пошли на уступки - народ бы никогда не закрыл на это глаза. Турецкий народ сам хочет, чтобы американских баз не было в стране. Хоть мы и член организации НАТО, но эта организация - не друг для нас. Америка поддерживает врагов Турции. И если так будет продолжаться - мы сделаем это, мы закроем базы», - пообещал глава турецкой ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз.

На складах Инджирлика еще со времен холодной войны хранятся американские авиабомбы В-61 с ядерной боевой частью. Это 50 атомных бомб, судьба которых, в этой напряженной ситуации непонятна. По информации The New York Times в Вашингтоне серьезно озабочены, что делать со смертельным арсеналом в случае окончательного разлада с Турцией.

«Представители Госдепа и Минэнерго США обсуждали возможность вывезти примерно 50 единиц тактического ядерного оружия с американской авиабазы Инджирлик в Турции», - приводит издание выдержку из статьи на эту тему.

Вполне возможно, что взлет с Инджирлика сразу четырех тяжелых военных транспортника и есть часть плана по эвакуации из Турции тактического ядерного оружия. Например, улетевшие три самолета С-17 «Глоубмастер» как раз приспособлены для перевозки ядерных боеприпасов.

«Я думаю, что вполне хватит столько бортов, чтобы убрать эти тактические авиабомбы из Турции, весь вопрос сейчас заключаются в том, а куда их убирают? Уже пошла всемирная молва, что отвезено в Прибалтику, где кстати было в свое время советское хранилище. Если прибалты за ним хорошо ухаживали, то им хватило бы и месяца для того, чтобы привезти аппаратуру, кондиционеры и системы контроля», - предположил военный эксперт Виктор Баранец.

Если ядерные боеприпасы Вашингтон перекинет в Прибалтику, то Россия, в целях собственной безопасности будет вынуждена сделать ее целью для ответного удара. Для самих же США и Турции, вывоз ядерного оружия, грозит окончательным разводом. При таком уровне доверия, само членство Турции в НАТО становится бессмысленным.

Здесь речь даже не о желании, на основе разногласий, выйти из блока, это уже практический демонтаж части несущей стены альянса. Если базы все же закроют, американцы вывезут ядерное оружие, членство Турции в НАТО останется лишь на бумаге.

«Как мне представляются возможные ответные санкции Турции против такого беспрецедентного давления США, это возможность выхода страны из военного блока НАТО, это рудимент холодной войны. Было в свое время противостояние социалистического лагеря во главе с СССР и США во главе блока НАТО. Сейчас этого противостояния нет, со стороны России нет никакой агрессии», - заявил член комитета государственной Думы России по международным делам Антон Морозов.

Разлад в благородном семействе начался еще минувшим летом, когда Турция объявила о решении приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400. Для американской оборонки это прозвучало громом среди ясного неба. За океаном даже не могли себе представить, что страна-член НАТО покупает новейшее вооружение у главного противника. Совместные действия России и Турции в Сирии, окончательно вывели из себя американский истеблишмент. И вот уже конгресс грозит Эрдогану санкциями.

«Мы стараемся поддерживать хорошие отношения с США, но они продолжают вводить санкции. От этого они сами и много потеряют. Турция не будет отступать от своих целей», - высказался на эту тему мэр Анкары в 2017 году Ибрахим Мелих Гекчек.

В ответ Анкара демонстративно провела испытание С-400 на американских самолетах F-16, которые стоят на вооружении ВВС Турции. Электроника российских комплексов без труда засекла, даже низко летящие истребители - еще одна обидная пощечина, считающим себя хозяевами НАТО американцам.

После взаимных оскорблений из за курдского вопроса, когда Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорное ведро, они все же встретились, в ноябре в Вашингтоне. Тогда, казалось, что взаимные обиды позади. Дональд Трамп даже назвал себя «большим поклонником» Эрдогана. Месяц спустя, противостояние возобновилось с новой силой.

Поняв, что сломить или запугать турецкого лидера уже не получится, Вашингтон решил бить по самым больным турецким проблемам. На неделе Трамп отменил запрет на поставки оружия на Кипр, а у Турции с Кипром давний территориальный спор. Разрешив поставку оружия Кипру американский президент вбивает очередной клин между турками и киприотами. Вопрос, который США не интересовал несколько десятилетий.

«Включив этот законопроект в оборонный бюджет, конгресс США признает наши значительные интересы национальной безопасности в Восточном Средиземноморье. Подкрепленный крепкими и расширяющимися отношениями с Грецией, Израилем и Кипром, этот закон еще больше укрепит нашу дружбы через совместные усилия по продвижению мира, процветания и безопасности в регионе», - рассказал сенатор-демократ Боб Менендес.

Неделю назад Вашингтон и вовсе нанес удар там, где турки явно не ожидали. Верхняя палата конгресса США единогласно одобрила резолюцию о геноциде армян в Османской империи, а это уже пощечина Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Мы только что приняли резолюцию о признании геноцида армян. И это уместно, потому что сенат отстаивает правильную сторону истории, поступая так», - решительно заявил Менендез.

Показательно, что про историческую справедливость американские сенаторы вспомнили именно сейчас, когда уговоры и угрозы результатов не дали. Мировую историю в США уже давно трактуют так, как это выгодно Вашингтону, без зазрения совести. Вот и сейчас, больной для Турции вопрос используют как идеологическую дубину.

«Сам конгресс США несколько раз пытался, даже было несколько лет назад, когда один из комитетов признал, но как-то не получалось, что весь конгресс признал. Сейчас единогласно признали, но это чисто конъюнктурный вопрос», - уточнил свою точку зрения директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Реакция Анкары последовала незамедлительно. Трудно понять, на что рассчитывали американские конгрессмены, принимая резолюцию о геноциде. Политический подтекст принятого решения даже не пытались скрыть.

«Политики со скудными знаниями вообще не должны судить о вопросах истории», - отреагировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на одном из политических ток-шоу.

Практической пользы, от такого признания, нет. Это, что называется, уже переход на личности, не имеющий к проблемам двух стран никакого отношения. В ответ турки предложили американцам посмотреть в зеркало. Обвинить в геноциде США может едва ли не половина земного шара, где американские военные, например, насаждали свою демократию. Да и у себя на родине у них есть собственный скелет в шкафу.

«Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США», - напомнил Эрдоган.

Для Дональда Трампа турецкий кризис - крепкий капкан. У себя на родине его обвинят в предательстве интересов, если он помирится с Эрдоганом, или в развале НАТО, если этого не произойдет. А вот глава Турции лишь усилил свои позиции и объединил население на волне патриотизма и противостояния США. На турецких улицах можно увидеть автомобили с макетами российского ЗРК. В меню одного из Стамбульских кафе появился фруктовый коктейль «С-400».

«Мы решили создать коктейль с таким же названием. Если С-400 - оборонительная система, которая будет защищать Турцию, наша фруктовая смесь тоже будет оберегать наш организм. Система противовоздушной обороны будет стоять на страже Турции, а наша смесь - на страже нашего здоровья», - успокоил гостей своего заведения владелец витаминного бара Рамазан Кючук.

Не исключено, что на волне американо-турецкого противостояния, у этого коктейля есть все шансы стать хитом этого сезона.

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