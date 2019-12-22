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Газ, Париж, Донбасс: как на Украине перед Новым годом решили разобраться сразу со всеми проблемами

Юлия Шатилова
18:20 22.12.2019
В преддверии новогодних праздников на Украине решили решить разом все неразрешенные до этого вопросы, но в итоге все свелось к ресторанным гуляниям.
Газ, Париж, Донбасс: как на Украине перед Новым годом решили разобраться сразу со всеми проблемами
© Фото: Jan Koller, Globallookpress

На этой неделе российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» пришли к соглашению о транзите газа. Протокол о продлении договора стороны утвердили в Минске после многочасовых переговоров. Окончательное подписание документа произойдет до 1 января 2020 года - в срок истечения действия предыдущей его версии.

Москва и Киев урегулировали спорные вопросы и впервые за пять лет пришли к консенсусу. В соответствии с достигнутыми договоренностями, в 2020 году Европа получит 65 миллиардов кубометров газа, который пройдет через территорию Украины. В следующие годы объем понизится до 40 миллиардов кубометров.

Во время переговоров Россия выступала за соглашение сроком в один год, Украина - за 10 лет. Точные тарифы не разглашаются, но ожидается, что сумма будет среднеевропейской. Стороны также прописали в тексте документа, что контроль за соответствием транзита европейским стандартам будет отвечать Евросоюз, а Украина - за соблюдением прав потребителей.

Таким образом, Россия и Украина отказались от взаимных претензий. «Газпром» заключил мировое соглашение с украинским Антимонопольным комитетом - больше не предвидится никаких судебных разбирательств.

«Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений и выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража», - заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В тот же день президент России Владимир Путин обсудил с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком темы газового соглашения и конфликта в Донбассе. Медведчук предложил создать группу межпарламентского взаимодействия, в которую можно включить депутатов стран-участниц Нормандского формата, то есть России, Украины, Франции и Германии, для оперативного решения всех возникающих вопросов.

Однако, на Украине тем временем звучат все более странные заявления: так, глава украинского МИД Вадим Пристайко сказал, что Киев не прочь расширить состав «нормандского формата» - как оказалось, в диалог о судьбе Донбасса не против подключиться и представители США, Великобритании, Канады, Польши и Еврокомиссии.

От первой после саммита «нормандской четверки» встречи контактной группы ждали много, как минимум - обмена «всех на всех» до Нового года. В итоге представители Киева оказались не готовы выполнить взятые на себя в Париже обязательства и процесс снова забуксовал.

Еще один важный пункт, о котором говорили на саммите - особый статус Донбасса, который должен быть обозначен в украинской конституции. На днях президент страны Владимир Зеленский закрепил его законодательно.

Минские соглашения и урегулирование конфликта на востоке Украины мирным путем встали костью в горле и у министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которого в Интернете зовут не иначе, как «смотрящим» за Зеленским. Иначе что было делать Авакову на внешнеполитических переговорах в Париже, как не следить - не перешел ли президент красные линии?

Сам Владимир Зеленский тем временем занимается тем, что у него получается, кажется, лучше всего - пьет чай с детишками в своем рабочем кабинете, попутно разыгрывая вместе с ними чиновников по служебной связи. Потом вместе с другими слугами народа он гуляет на корпоративе, детали которого стали достоянием общественности. Депутаты отметили Новый год в самом дорогом ресторане Киева, где для них устроила концерт поп-дива Тина Кароль. Судя по всему, корпоратив оказался тем самым редким местом, где Зеленский хотя бы немного отвлекся от снежного кома неразрешенных проблем Украины и вспомнил беззаботное актерское прошлое.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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