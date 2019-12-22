Путин поделился своими впечатлениями от большой пресс-конференции

Во время большой пресс-конференции идет обмен точками зрения и информацией с журналистами. Об этом рассказал Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации», - сказал президент.

Глава государства отметил, что все вопросы, задаваемые в ходе пресс-конференции, демонстрируют тренды экономики и социальной сферы.

«Это очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости», - добавил Путин.

Президент России сообщил, что ему важно услышать точку зрения журналистов и их мнение, которое он обязательно учитывает в своей работе.

«Мне представляется, что и прессе, и общественности это важно и имеет значение, потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам», - объяснил президент.

В четверг, 19 декабря, состоялась большая пресс-конференция президента РФ, на которую собралось рекордное число журналистов - 1895 человек. Владимир Путин отвечал на вопросы прессы 4 часа 20 минут.