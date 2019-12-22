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В Чикаго 13 человек пострадали в ходе перестрелки на дне рождения

Ян Брацкий
17:20 22.12.2019
Четверо пострадавших, включая одного подростка, находятся в больнице в критическом состоянии.
В Чикаго 13 человек пострадали в ходе перестрелки на дне рождения
© Фото: Alex Milan Tracy, Globallookpress

Не менее 13 человек пострадали в результате перестрелки в Чикаго. Инцидент произошел в одной из квартир во время вечеринки. В ходе застолья между гостями возник спор и прозвучали выстрелы.

Соседи вызвали на место полицейских, которые задержали подозреваемых зачинщиков. В настоящий момент состояние четырех участников ужина оценивается как критическое, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на пресс-секретаря чикагского полицейского управления Фреда Уоллера.

Среди пострадавших 16-летний подросток, за жизнь которого сейчас борются врачи, отмечает издание. Полиция Чикаго не склонна расценивать событие, как спланированную акцию и говорит о частном инциденте.

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