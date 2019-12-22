В Чикаго 13 человек пострадали в ходе перестрелки на дне рождения

Не менее 13 человек пострадали в результате перестрелки в Чикаго. Инцидент произошел в одной из квартир во время вечеринки. В ходе застолья между гостями возник спор и прозвучали выстрелы.

Соседи вызвали на место полицейских, которые задержали подозреваемых зачинщиков. В настоящий момент состояние четырех участников ужина оценивается как критическое, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на пресс-секретаря чикагского полицейского управления Фреда Уоллера.

Среди пострадавших 16-летний подросток, за жизнь которого сейчас борются врачи, отмечает издание. Полиция Чикаго не склонна расценивать событие, как спланированную акцию и говорит о частном инциденте.