Скончался автор картины «Алые маки Иссык-Куля»

Режиссер киностудии «Киргизфильм» Болотбек Шамшиев скончался в Бишкеке в возрасте 78 лет. Он известен по таким работам, как «Алые маки Иссык-Куля», «Белый пароход» и «Ранние журавли».

Шамшиев поступил на режиссерский факультет ВГИКа, но будучи еще студентом, снялся в фильме Ларисы Шепитько «Зной», сыграв главную роль Кемеля. Помимо режиссерских работ, Шамшиев писал сценарии. Экранизация произведений Чингиза Айтматова принесла особую славу Шамшиеву, как сценаристу и режиссеру. «Белый пароход», «Ранние журавли», «Восхождение на Фудзияму» пользовались особой популярностью у зрителя, сообщают «Спутник.kg».

После развала СССР режиссер был депутатом, потом занимался организацией культурных и спортивных мероприятий. Он придумал и организовал тысячемильные скачки по Великому шелковому пути «Ашхабад - Талес».