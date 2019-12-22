Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве

В Минкомсвязи России сообщили о подписании дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве. По словам пресс-секретаря ведомства Евгения Новикова, российская сторона полностью согласовала финальную версию документа и ждет соответствующего решения от коллег из Белоруссии.

Также названа ориентировочная дата отмены платы за входящие вызовы в роуминге. По словам Новикова, это должно произойти не позднее сентября 2020 года.

«К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков», - сообщил пресс-секретарь.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин после завершения переговоров глав РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назвал причину блокировки движения по дорожным картам Союзного государства. По его словам, она заключается сразу в нескольких пунктах.