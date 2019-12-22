Памятник Андрею Стенину открыли в Донбассе

В воскресенье, 22 декабря, в Донбассе в окрестностях поселка Горняк открыли памятник фотокорреспонденту МИА «Россия сегодня» Андрею Стенину. Торжественная церемония мемориала открылась в его день рождения. Стенину исполнилось бы 39 лет.

Андрей Стенин погиб в 2014 году в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Вместе с ним в машине были его коллеги из агентства «Ай-Корпус» Андрей Вячало и Сергей Коренченков.

На открытии памятника собрались несколько десятков человек, в том числе директор школы, в которой учился Андрей Стенин, коллеги, местные жители.

Сегодня, в день рождения фотокорреспондента, открылся прием работ на международный конкурс имени фотокорреспондента. В конкурсе могут принимать участие профессиональные фотографы в возрасте от 18 до 33 лет.