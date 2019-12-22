Московский зоопарк выставил двух панд для участия в международном конкурсе

Московский зоопарк обратился к россиянам с просьбой помочь своим животным выиграть звание «Панды года». Голосование в рамках премии «Giant Panda Global Awards 2019» активно проводится по всему миру.

От московского зверинца в нем принимают участие животные по кличке Диндин и Жуи. В данном конкурсе столичный зоопарк представлен в 4 номинациях из 15.

«Сейчас голосование выходит на финишную прямую: 23 декабря оно будет закрыто и начнется подведение итогов. А это значит, что есть еще пара дней, чтобы помочь Диндин и Жуи обойти конкурентов, пусть даже это невероятно милые черно-белые панды. Надеемся, что каждый, кто хотя бы раз бывал в гостях у наших бамбуковых медведей или наблюдал за ними по онлайн-трансляции, непременно отдаст свой голос за Диндин и Жуи», - говорится в сообщении московского зоопарка на его официальной странице в Instagram.

В категории «Любимая панда за пределами Китая» представлена Диндин, а в номинации «Панда-событие года» заявлено открытие нового павильона в зоопарке, которое состоялось с участием первых лиц России и КНР, а также торжественное прибытие бамбуковых медведей в российскую столицу.