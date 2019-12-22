Корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико после первого тестового полета

Новейший космический корабль Starliner компании Boeing завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Как сообщает NASA, корабль провел на орбите 48 часов. Все это время внутри него находился лишь манекен по имени Роузи. Приземление прошло на трех парашютах в расчетном месте, без отклонений от намеченного плана.

В настоящий момент к Starliner направились специалисты, в числе которых находятся потенциальные участники будущего пилотируемого полета. Их цель - эвакуация манекена и официальное завершение тестового полета.

Напомним, корабль Starliner стартовал с мыса Канаверал во Флориде 20 декабря. Он успешно отделился от ракеты-носителя, но в расчетное время не смог включить двигатели, из-за чего стыковка с МКС была отменена. По предварительной версии, произошел сбой из-за нештатной работы системы расчета полетного времени.