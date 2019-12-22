Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

Материалы дела актрисы Натальи Бочкаревой, которая обвиняется в незаконном хранении наркотических средств, передали в суд. Об этом сообщили в Симоновском районном суде Москвы.

«Уголовное дело в отношении Бочкаревой, обвиняемой по части 1 статьи 228 УК РФ (“Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств”) передано по подсудности в другой районный суд по месту прописки обвиняемой», - сообщает РИА Новости.

Наталью Бочкареву по решению суда уже лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Это случилось после того, как артистку задержали якобы с наркотиками за рулем автомобиля.

Громкий скандал с артисткой разразился после публикации видео в Сети, на котором женщина, внешне похожая на Бочкареву, была задержана сотрудниками ДПС. Владелицу авто попросили пройти медицинское освидетельствование, но она отказалась. При женщине нашли пакет с запрещенными веществами. Сама актриса все обвинения отрицала.