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Глава МИД России упрекнул страны НАТО в русофобии

Ян Брацкий
16:15 22.12.2019
Сергей Лавров призвал европейских партнеров к диалогу и избавлению от русофобского менталитета.
Глава МИД России упрекнул страны НАТО в русофобии
© Фото: flickr

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о зашкаливающей русофобии стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО).

Комментируя недавнее высказывание президента Франции о «смерти мозга» НАТО, Лавров отметил, что был крайне удивлен реакции на эти слова со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она и генсек организации Йенс Столтенберг вступили с Макроном в заочный спор. По мнению Меркель, только альянс может защитить Германию от существующих угроз.

«Я был поражен такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы. Поэтому эти мысли, эта паранойя очень глубоко проникла. Я считаю, что для дипломатии принципиально важно изменить нарратив, как сейчас принято говорить. Это пытается сделать президент Франции Макрон, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран-членов НАТО и Европейского союза», - заявил Лавров в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

Дальнейшими вопросами военно-политической безопасности на европейском континенте должен будет заняться новый состав руководящих органов ЕС, подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее российский МИД неоднократно высказывал опасения из-за возросшей активности НАТО у восточных границ альянса, а также принятые на недавнем саммите организации в Лондоне решения о наращивании военных бюджетов стран-участниц блока.

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