Глава МИД России упрекнул страны НАТО в русофобии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о зашкаливающей русофобии стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО).

Комментируя недавнее высказывание президента Франции о «смерти мозга» НАТО, Лавров отметил, что был крайне удивлен реакции на эти слова со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она и генсек организации Йенс Столтенберг вступили с Макроном в заочный спор. По мнению Меркель, только альянс может защитить Германию от существующих угроз.

«Я был поражен такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы. Поэтому эти мысли, эта паранойя очень глубоко проникла. Я считаю, что для дипломатии принципиально важно изменить нарратив, как сейчас принято говорить. Это пытается сделать президент Франции Макрон, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран-членов НАТО и Европейского союза», - заявил Лавров в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

Дальнейшими вопросами военно-политической безопасности на европейском континенте должен будет заняться новый состав руководящих органов ЕС, подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее российский МИД неоднократно высказывал опасения из-за возросшей активности НАТО у восточных границ альянса, а также принятые на недавнем саммите организации в Лондоне решения о наращивании военных бюджетов стран-участниц блока.