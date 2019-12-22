В СК РФ по Рязанской области сделали подарок детям, рано оставшимся без родителей

В Следственном комитете России по Рязанской области провели благотворительную акцию «Скажи мечте: “Да!”».

К руководителю СУ СК Владимиру Никешкину на прием пришла местная жительница. Она рассказала генералу, что одна воспитывает четверых внуков, рано оставшихся без родителей. Старшие дети, 17-летняя Полина и 14-летний Саша, захотели стать следователями.

В преддверии Нового года следователи сделали детям неожиданный подарок: Полина и Саша давно мечтали полетать на воздушном шаре. Организатор фестиваля воздушных шаров «Небо России» Лев Маврин в рамках акции «Скажи мечте: “Да!”» помог следователям исполнить их желание.

Вместе с бабушкой Полину и Сашу привезли на летное поле, где их встретила команда пилотов аэростата в новогодних костюмах. После обязательного инструктажа они вместе с главой следственного управления поднялись в воздух. Дополнительным сюрпризом для Саши стало вручение ему Никешкиным паспорта гражданина России.

По традиции участников полета посвятили в воздухоплаватели и вручили дипломы. Глава СУ СК РФ по Рязанской области отметил, что в брата и сестры достойные мечты и выразил уверенность в том, что они достигнут поставленных целей и станут следователями. Теперь они - кандидаты на поступление в образовательные учреждения СК РФ: Полина готовится стать абитуриентом Московской академии Следственного комитета, а Саша - кадетом.