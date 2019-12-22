Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Мероприятие состоится в понедельник, 23 декабря, во время рабочей поездки главы государства в Южный федеральный округ.

Во время нее Путин проведет встречу с рабочими-мостовиками, а также ознакомится с планами по развитию транспортной инфраструктуры юга России. Об этом сообщили в Кремле.

Вокзал в Симферополе полностью готов к приему поездов, которые начнут движение по Крымскому мосту. Первый состав ожидается из Санкт-Петербурга. В настоящий момент на полуострове курсируют лишь пригородные составы.

Напомним, протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открылось 16 мая 2018 года, грузовиков - 1 октября.