Лавров назвал G8 непрезентативным форматом

В Москве формат «Большой восьмерки» на данном этапе считают нерепрезентативным. Тема возвращения России в G8 использовалась для того, чтобы «отодвинуть» РФ от Китая, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Когда стали звучать призывы вернуть Россию в “семерку” и возобновить “восьмерку”, большинство аналитиков связывало это однозначно с желанием отодвинуть Россию от КНР. Это нерепрезентативный формат. Он ничего внутри себя решить не может», - сказал глава МИД РФ в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Лавров уточнил, что Россия не собирается ухудшать отношения с КНР, чтобы «осчастливить» США. Сама идея достигать цели через позитив и развитие сотрудничества, а не санкции и ультиматумы, заслуживают внимания, сказал глава МИД.

На встрече в Белом доме Сергей Лавров и Дональд Трамп обсуждали много тем, в том числе, международную торговлю, Иран и Северную Корею, контроль над вооружением и вмешательство в выборы.