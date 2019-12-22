Неизвестный открыл стрельбу в Нагатинском затоне в Москве. Инцидент произошел в районе 13 часов. Прибывшие по вызову сотрудники полиции не смогли задержать стрелка, сейчас его разыскивают.

«Поступило сообщение о громких хлопках в районе дома №11 корпус 1 по Корабельной улице. На место были направлены сотрудники полиции. По предварительным данным установлено, что неизвестный открыл стрельбу в воздух из охолощенного оружия. С места происшествия он скрылся. Пострадавших нет, сейчас принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого», - рассказал «Звезде» дежурный офицер пресс-службы московского главка МВД России.

Очевидцы сообщают, что стрельба произошла в районе ЖК «Ривер Парк», территория которого сейчас оцеплена сотрудниками полиции. По предварительной информации, стреляли из окна автомобиля.