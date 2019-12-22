Лавров заявил, что Зеленскому пытаются помешать выстроить отношения с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пытаются помешать выстроить позитивные отношения с РФ. По словам главы МИД России, это делают люди, которым нужен конфликт в Донбассе.

«У меня нет сомнений, что он (Зеленский - прим. ред.) лично, как человек, политик и президент, этого хочет. И одновременно мы видим, что на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать, сохранить русофобский настрой во внешней политике. Это прискорбно, но мы будем готовы в той степени, в которой можем, стараться ему помочь», заявил российский министр в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

В частности, Лавров заявил о готовности побуждать Донецк и Луганск к конструктивному выполнению решений, которые будут приниматься Контактной группой в ходе будущих «нормандских» встреч.

Также глава МИД РФ заявил, что Украина не проявляет должного участия в вопросе разведения сил и средств в Донбассе. Об этом Лавров заявил после того, как узнал, что украинская сторона предложила для дальнейшего разведения участки «в чистом поле».