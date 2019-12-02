Следователи назвали предполагаемую причину обрушения моста в Оренбурге

Следственные органы в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту обрушения автомобильного моста в столице региона. Вероятной причиной происшествия, считают правоохранители, стало нарушение правил безопасности при проведении ремонта.

Инцидент произошел 2 декабря около 19.10 по местному времени (17.10 мск). В медицинские учреждения с травмами после него доставили двух человек – водителей грузового и легкового автомобилей.

«В результате нарушения правил безопасности при исполнении государственного контракта по проведению реконструкционных ремонтных работ… во время движения транспортного средства произошло обрушение конструкций», - говорится в сообщении СУ СКР по Оренбургской области.

Уголовное дело возбуждено по признаком преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, изымается служебная и техническая документация.