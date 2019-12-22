Лавров заявил, что Трамп подал сигнал истеблишменту США о необходимости продолжать диалог с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп послал сигнал о необходимости продолжения диалога с Россией американскому истеблишменту.

«Сигнал очень четкий: с Россией надо продолжать разговаривать. Мы считаем, что это – единственно правильный путь», - заявил глава МИД РФ в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По словам Лаврова, встреча с американским лидером, которая состоялась в Вашингтоне, была «сугубо протокольной». Во время переговоров стороны коснулись вопросов стратегической стабильности, контроля над вооружениями и конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине.

Лавров подчеркнул, что по всем поднятым в ходе встречи вопросам состоялся прямой разговор без каких-либо попыток «срезать острые углы».

«У нас порой серьезные расхождения по той же иранской ядерной программе, по некоторым другим вопросам. Но мы настроены на диалог, и Трамп подтвердил это», - добавил министр.

Напомним, в США состоялась встреча Лаврова и Трампа. Переговоры состоялись в Белом доме за закрытыми дверьми и продлились около часа. По словам Лаврова, все прошло в атмосфере взаимопонимания, однако стороны констатировали наличие ряда проблем.