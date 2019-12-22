Лавров заявил, что конгресс США готов на все, ради пересмотра итогов выборов

Конгрессмены США готовы на все, в том числе и «недостойные серьезных политиков вещи», чтобы пересмотреть итоги выборов президента США и помешать развитию отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«… такая ситуация сложилась в США, что в стремлении пересмотреть итоги выборов и волю американского народа, эти конгрессмены готовы на все, включая абсолютно безрассудные и, я бы сказал, недостойные серьезных политиков вещи», - заявил Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

В середине декабря министр иностранных дел России посетил Белый дом по приглашению Дональда Трампа. Сергей Лавров и Дональд Трамп беседовали около 40 минут. Беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, однако стороны констатировали

Также дипломат Лавров заявил, что Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США. Он уточнил, что для Соединенных Штатов Америки будет «идеальной ситуация», когда «их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между РФ и КНР».