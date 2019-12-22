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В МИД РФ заявили о требованиях России к США после расторжения ДРСМД

Ян Брацкий
15:00 22.12.2019
Глава российского внешнеполитического ведомства призвал власти США к конструктивной позиции по данному вопросу.
В МИД РФ заявили о требованиях России к США после расторжения ДРСМД
© Фото: Globallookpress

Москва продолжит добиваться того, чтобы после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были установлены какие-то правила в этой сфере. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В октябре этого года президент Путин направил более 50 руководителям государств и правительств развернутое послание, где предлагалось посмотреть, что можно сделать, чтобы не пускать ситуацию с этими вооружениями вразнос. Президент напомнил об объявленном нами моратории на создание и развертывание таких ракет, пригласил присоединиться к этому мораторию», - заявил Лавров в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале.

В направленном письме, напомнил Лавров, прямо указано на то, что Кремль готов обсуждать меры верификации. Ожидаемого отклика от европейских партнеров Россия не получила, констатировал глава дипломатического ведомства.

«Никто не откликнулся, кроме президента Франции Эммануэля Макрона, который подтвердил свою позицию о том, что он видит проблемы и с нашей стороны, но высказал готовность к диалогу», - сказал министр иностранных дел.

Власти США, по словам Лаврова, дали общий ответ, который содержался в коротком письме президента Дональда Трампа. В нем он указал, что готов совместно искать пути преодоления проблем в двусторонних отношениях.

«Мы уже в очередной раз предлагаем конструктивную альтернативу нынешней ситуации: по СНВ-3 продлить без предварительных условий, по РСМД - давайте думать о верификации в контексте моратория. В ответ в лучшем случае глухое молчание за исключением президента Франции Макрона», - подвел итог Лавров.

Сергей Лавров ее раз призвал американские власти к переговорам и предложил обсудить за круглым столом имеющиеся озабоченности  и выслушать предложения сторон.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США в 1987 году, утратил свою силу 2 августа 2019 года. Инициатором расторжения соглашения стал Вашингтон.

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