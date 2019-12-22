Опубликованы первые кадры с места массового ДТП на МКАД

«Звезда» публикует видео с места крупного ДТП, произошедшего на 23 километре МКАД. На кадрах видно, что в аварию попали три автомобиля. Также запечатлено, как на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на 23 километре Московской кольцевой автодороги столкнулись несколько автомобилей. Согласно предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

Инцидент произошел на внешней стороне МКАД. После ДТП перекрытыми оказались пятая, четвертая и третья полосы трассы.