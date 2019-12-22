Более 160 тысяч жителей Краснодарского края остались без воды

Авария на Троицком водопроводе послужила причиной отключения водоснабжения у 70% жителей Новороссийска. Также без воды остались жители Крымска. По оценкам МЧС Краснодарского края, в зоне коммунального бедствия находятся 160 тысяч человек.

«Произошел прорыв магистрального водовода в Крымском районе, возле хутора Новотроицкий, в зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район, с населением более 160 тысяч человек. Более 6400 жилых домов и 48 социально-значимых объектов», - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС России.

К аварийным работам подключены сотрудники МЧС и ЖКХ - всего 62 человека и 28 единиц специальной техники. Организован подвоз чистой питьевой воды в пострадавшие муниципальные образования Краснодарского края.