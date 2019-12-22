Лавров: РФ призывает обсудить проблемы, связанные с планами США и Франции по выводу оружия в космос

Россия настаивает на обсуждении планов США и Франции вывести оружие в космос. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил дипломат в эфире «Первого канала», теперь, когда стало ясно, что противоракетная оборона не имеет ничего общего с задачей обороняться от Ирана, а является «по-настоящему глобальной», Москва настаивает на обсуждении проблем, связанных с декларированными планами вывода оружия в космос.

Летом минобороны Франции представило космическую оборонную стратегию страны. Глава ведомства Флоранс Парли сообщил о создании главного космического управления, которым будут руководить военно-воздушные силы Франции. На это управление, по его словам, выделено 700 миллионов евро.

Создание военно-космических сил предусмотрено и в принятом на этой неделе оборонном бюджете США.