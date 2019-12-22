В Росгидромете рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Предстоящая рабочая неделя вновь будет теплой. В выходные в столичном регионе немного похолодало, поднялось давление. Но на Москву опять идет теплый фронт, об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Числа до 27 декабря у нас будет тепло. Причем самым теплым днем будет вторник. В ночь с воскресенья на понедельник около 0 градусов, в понедельник от 3 до 5 градусов тепла, во вторник днем от 3 до 7 градусов тепла. Среда также будет теплой», - рассказал Цыганков.

Метеоролог добавил, что к концу предновогодней недели ожидается рост атмосферного давления, из-за чего немного опустятся дневные и ночные температуры. В среднем, суточная температура будет выше нормы на 11 – 12 градусов.

«К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть, новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом», - подытожил Цыганков в интервью RT.

Ранее стало известно, что из-за аномально теплой погоды, в «Аптекарском огороде» МГУ под открытым небом расцвели одуванчики, примулы и даже показались подснежники. Набухли почки экзотических магнолий.