МИД РФ пообещал ответить США на санкции по «Северному потоку-2»

Москва совершенно точно ответит на санкции Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток-2» и европейских партнеров России, которые заняты прокладкой труб по дну Балтийского моря. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Подобные шаги властей США будут приняты во внимание при выстраивании дальнейших двусторонних взаимоотношений, добавил глава российской дипломатии.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», - сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Ограничения вступили в силу 21 декабря, после подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Помимо военной помощи Украине, документ предусматривает санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В тексте документа говорится, что все участники проекта, которые занимаются прокладкой труб по дну Балтийского моря, должны прекратить свои работы. Руководство швейцарской компании Allseas уже приостановило укладку труб.