Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ пообещал ответить США на санкции по «Северному потоку-2»

Ян Брацкий
14:41 22.12.2019
Подобные шаги властей США будут приняты во внимание при выстраивании дальнейших двусторонних взаимоотношений, подчеркнул Сергей Лавров.
МИД РФ пообещал ответить США на санкции по «Северному потоку-2»
© Фото: nord-stream2.com

Москва совершенно точно ответит на санкции Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток-2» и европейских партнеров России, которые заняты прокладкой труб по дну Балтийского моря. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Подобные шаги властей США будут приняты во внимание при выстраивании дальнейших двусторонних взаимоотношений, добавил глава российской дипломатии.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», - сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Ограничения вступили в силу 21 декабря, после подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Помимо военной помощи Украине, документ предусматривает санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В тексте документа говорится, что все участники проекта, которые занимаются прокладкой труб по дну Балтийского моря, должны прекратить свои работы. Руководство швейцарской компании Allseas уже приостановило укладку труб.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.12.2019, 16:50
Путина удивила резолюция Европарламента о причинах Второй мировой войны
Дата22.12.2019, 10:27
Шойгу: военная приемка работает на всех предприятиях российского ОПК
Дата22.12.2019, 14:06
СМИ сообщили о возможном переходе Миранчука в «Манчестер Юнайтед»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.12.2019, 11:49
Первый опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:06 В стране и мире
Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту
15:00 В стране и мире
В МИД РФ заявили о требованиях России к США после расторжения ДРСМД
14:59 В стране и мире
В Росгидромете рассказали о погоде в новогоднюю ночь
14:56 В стране и мире
Более 160 тысяч жителей Краснодарского края остались без воды
14:51 В стране и мире
Лавров: РФ призывает обсудить проблемы, связанные с планами США и Франции по выводу оружия в космос
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Владельцев iPhone 11 в России лишили важной функции
Исследователи назвали источники новогоднего настроения в России
Видео
Момент массового ДТП на МКАД попал на видео
Видео
На абордаж: сивучи нагло «оккупировали» яхту в США
Названы 10 главных правил удачного отдыха в Европе
Видео
Снежный апокалипсис: ледяное облако накрыло Нью-Йорк и попало на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.